ATLETICA Diamond League, a Monaco Wanyonyi fa record del mondo nei 1000 metri Record della manifestazione per Kebinatsjipi nei 400, mentre il primato del meeting cade in altre 6 discipline.

Nella tappa di Diamond League di Monaco spiccano i 1000 metri uomini e, in particolare, Wanyonyi: il keniano fissa il nuovo record mondiale in 2' 11” 83, mettendo in fila il britannico Wightman e l'algerino Sedjati. Ovviamente è anche record della Diamond e del meeting, questi ultimi infranti in diverse gare. Entrambi rinnovati nei 400 uomini, dove il botswano Kebinatshipi corre in 43" 44, precedendo gli statunitensi Patterson e Benjamin.

Il primato della tappa del Principato cade in altre 6 gare, in metà delle quali si accompagna al record mondiale stagionale. Un bis che arriva nei 3mila donne, dove la keniana Ngetch prevale sulle etiopi Bawele e Getachew in 8' 08” 95; nel lungo maschile, col greco Tentoglou vincente in 8.61 sul giamaicano Pinnok e sul cubano Hodelìn; e nei 200 femminili col successo in 21”51 di Alfred, di Santa Lucia, su Hodge, delle Isole Vergini Britanniche, e sulla statunitense Thomas.

Solo, si fa per dire, record del meeting in altre tre discipline: nei 400 donne, la dominicana Paulino batte in 48” 67 la statunitense Butler e la ceca Manuel; nei 100 ostacoli, sempre femminili, la statunitense Russell fa 12” 20 e si impone sulla connazionale Jhonson e sulla nederlandese Visser; nel salto con l'asta infine lo svedese Duplantis ha la meglio sul francese Thiery e sull'australiano Marschall in 6.07. Sempre nell'asta, donne, prestazione dell'anno dell'australiana Kennedy, davanti alle statunitensi Moll e Grove.

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