Diamond League: a Parigi la settima tappa

La Diamond League è sbarcata a Parigi, nella capitale francese è andata in scena la settima tappa del massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. Nel lancio del disco femminile la statunitense Valarie Allman vince il serratissimo duello con la croata Sandra Perkovic (68.68 a 68.19). Yaroslava Mahuchikh si è issata fino a quota 2.01 metri, migliorando così di un centimetro la già sua miglior prestazione mondiale stagionale. L’ucraina, bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ha tentato l’assalto a 2.05, ma è incappata in tre nulla. Winfred Mutile Yavi fa gara solitaria e firma la miglior prestazione mondiale stagionale in 8:56.55. L’atleta del Bahrain, nei 3000 siepi ha fatto gara solitaria, nettamente staccate le etiopi Sembo Alemayehu (9:09.19) e Mekides Abebe (9:11.09). Quando Devon Allen scende in pista ci si aspetta sempre il tempone. Lo statunitense aveva corso in 12.84 la scorsa settimana sfiorando il record del mondo, oggi si è imposto in 13.16 davanti al brasiliano Rafael Pereira (13.25) Nei 100 ostacoli femminili, la nigeriana Tobi Amusan migliora di un centesimo il suo record africano, timbrando un bellissimo 12.41. Distaccate la bahamense Devynne Charlton (12.63) e la britannica Cindy Sember (12.73). Nel salto triplo battaglia infuocata a misure notevoli tra i migliori specialisti in circolazione. Il cubano Jordan Diaz si spinge fino a 17.66 e batte di un centimetro il connazionale Andy Diaz (17.65), mentre il portoghese Pedro Pichardo si ferma a 17.49. Giamaica sempre Giamaica nella velocità. Shelly-Ann Fraser-Pryce svola e corre in 10.67 (0,5 m/s di vento a favore), eguagliando la già sua miglior prestazione mondiale stagionale siglata lo scorso 7 maggio. La Campionessa Olimpica ha surclassato la britannica Daryll Neita (10.99) e l’ivoriana Marie-Josée Ta Lou (11.01). La Diamond League torna, per l'ottava tappa il 30 giugno a Stoccolma.