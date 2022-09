ATLETICA Diamond League: Duplantis perde dopo oltre un anno

La caduta degli dei. Dopo un anno consecutivo di trionfi – l'ultimo ko ad agosto 2021 a Losanna – Armand Duplantis non vince la gara di salto con l'asta al Memorial Van Damme di Bruxelles, ultima tappa della Diamond League. Lo svedese, campione olimpico e mondiale, commette tre nulli a 5.91 ed è costretto ad accontentarsi del secondo posto. Successo che è andato, inaspettatamente, al filippino Ernest Obiena che quel 5.91 lo ha passato al terzo ed ultimo tentativo. Questo è uno dei colpi di scena della serata, l'altro arriva dai 100 metri femminili dove la regina Shelly-Ann Fraser-Pryce è stata battuta per un solo centesimo dalla connazionale giamaicana Shericka Jackson: 10.73 contro 10.74.

L'evento di Bruxelles è stato anche quello dei record: nel salto in alto femminile l'ucraina Yaroslava Mahuchikh salta un 2.05 che vale come miglior prestazione mondiale della stagione. La campionessa d'Europa in carica si prende la rivincita contro l'australiana Patterson che l'aveva battuta ai mondiali. Nel lancio del giavellotto, invece, percorso perfetto per Kara Winger: la statunitense fa segnare la straordinaria misura di 68.11, record nazionale e altra miglior prestazione mondiale stagionale. Tra le gare più attese i 200 metri maschili con il giovane fuoriclasse Erriyon Knighton che vince in 20.07, lontano dal suo best di 19.49 ma condizionato dal vento contrario. Argento per Ogando, bronzo per Brown mentre è solo ottavo l'azzurro Fausto Desalu.

