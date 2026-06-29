TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
13:00 Commissione Interni: stretta su smartphone e minori, svolta per la scuola e allarme per l’Istituto Musicale 12:00 Pesca in mare da Natante, a Federico Soldati la prima prova del Campionato Sammarinese 11:45 USL: "Per rilanciare la natalità bisogna investire anche sui giovani" 10:08 Elettra Lamborghini guarda all'Eurovision: "Che sia Sanremo o San Marino, troverò la mia via" 09:41 Europei SCA: argento per San Marino, premiata Alice Pedrelli 08:05 Venezuela, a La Guaira si continua a scavare: salvati un uomo e il figlio, i vigili del fuoco italiani cercano una donna e due bambini 07:40 The Space Race, Alberto Battistolli: "Da San Marino a San Marino sempre per la passione per i motori" 07:40 Europei piccoli Stati: San Marino quarto, bronzo a Gibilterra
  1. Home
  2. News sport
  3. Altri Sport

Diamond League, Jacobs ancora sotto ai 10": è terzo a Parigi sui 100 metri

Bromell si tiene dietro gli ultimi due campioni olimpici, ma l'azzurro è a soli 5 centesimi dall'oro

29 giu 2026
Diamond League, Jacobs ancora sotto ai 10": è terzo a Parigi sui 100 metri

Marcell Jacobs è tornato a correre sotto ai 10 secondi, nella tappa parigina della Diamond League. Il campione olimpico di Tokyo 2020 ha registrato un tempo di 9"96, che gli è valso il bronzo nei 100 metri, a soli cinque centesimi dall'oro dello statunitense Trayvon Bromell, primo in 9"91. Tra loro si è inserito l'attuale campione olimpico, Noah Lyles, che ha corso in 9"92. Per Jacobs, alla terza uscita del 2026, si tratta del miglior tempo stagionale, tre centesimi in meno rispetto 9"99 registrato al Golden Gala di Roma.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Altri Sport