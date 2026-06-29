ATLETICA LEGGERA Diamond League, Jacobs ancora sotto ai 10": è terzo a Parigi sui 100 metri Bromell si tiene dietro gli ultimi due campioni olimpici, ma l'azzurro è a soli 5 centesimi dall'oro

Diamond League, Jacobs ancora sotto ai 10": è terzo a Parigi sui 100 metri.

Marcell Jacobs è tornato a correre sotto ai 10 secondi, nella tappa parigina della Diamond League. Il campione olimpico di Tokyo 2020 ha registrato un tempo di 9"96, che gli è valso il bronzo nei 100 metri, a soli cinque centesimi dall'oro dello statunitense Trayvon Bromell, primo in 9"91. Tra loro si è inserito l'attuale campione olimpico, Noah Lyles, che ha corso in 9"92. Per Jacobs, alla terza uscita del 2026, si tratta del miglior tempo stagionale, tre centesimi in meno rispetto 9"99 registrato al Golden Gala di Roma.

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