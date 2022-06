Diamond League: la quarta tappa disputata a Rabat in Marocco

Uno straordinario Kristjan Ceh lancia il disco a 69.68. Lo sloveno e migliora di molto la sua prestazione di Tokyo quando arrivò quinto con 67.37. Vola il greco Tentoglou nel salto in lungo. 8.27 per lui miglior prestazione. Non c'è stata gara nei 100 metri piani donna dove la giamaicana Thompson ha fatto il vuoto fermando il cronometro con un eccezionale 10.83. Stati Uniti davanti a tutti nei 400 ostacoli maschili. Rosser con un paio di metri di vantaggio fa sua la gara con un ottimo 48.25. Arriva proprio in casa la miglior prestazione stagionale la fa registrare il marocchino El Bakkali. 7.58.28 per lui nei 3000 siepi uomini. La quinta tappa in Italia a Roma il 9 giugno