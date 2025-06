Diamond League: la sesta tappa ad Oslo regala spettacolo e record

Oslo quando si parla di atletica non tradisce mai, stadio pieno e grande spettacolo per la sesta tappa della Diamond League con ospite d'onore Usain Bolt. E davanti agli occhi del giamaicano, il norvegese Karsten Warlholm firma una prestazione sensazionale e con i 32” 67 nuovo record mondiale. Nei 100 metri piani femminili affermazione per la caraibica Julien Alfred che stacca tutte in 10.89. Armand Duplantis si arrampica fino ai 6.15. Le immagini dimostrano che lo svedese detto “mondo” è andato molto più in alto della misura ottenuta. Straordinario, preciso, e sempre bello da vedere. Gara fotonica quella dei 400 metri piani femminili: con l’azione da carrarmato di Henriette Jaeger che, davanti al pubblico di casa, cerca l’impresa. E impresa appare fino a qualche metro dal traguardo, quando viene superata dalla statunitense Isabella Whittaker, quest’anno autrice di una stagione indoor stellare, che la passa sul finale: 49.58 s 49.62. Per la norvegese record nazionale. Il keniano Emmanuel Wanyonyi domina gli 800 metri piani maschili con qualche preoccupazione solo nel finale quando sembrava interessante e intraprendente il recupero degli avversari ma che non sono riusciti a completare la rincorsa. 1.42.78 il tempo che vale la vittoria per lui 3000 siepi che si incanala subito sulla sfida per la vittoria, con le lepri che se ne vanno indisturbate. Sfida bellissima e derby keniano tra Yavi e Cherotich. risolto solo sul traguardo con una grande volata. Vittoria per la Cerotich con 9.02.60, nuovo record del Bislett, miglior prestazione mondiale. Nei 5000 metri piani vittoria a sorpresa per Nico Young, lo statunitense in 12.45.27 riesce a superare la concorrenza dei due etiopi Mehary e Girma. In generale è stata una sesta tappa molto interessante. Ora si replica il 15 giugno a Stoccolma