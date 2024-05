ATLETICA Diamond League nel segno di Kovacs e Kerr

La grande atletica è in Oregon con la città di Eugene che ospita la quinta tappa della Diamond League. Tutte gare di livello alto a testimonianza che l'avvicinarsi dell'appuntamento olimpico incide sulla condizione degli atleti. Ad incassare i 400 ostacoli è il costaricano Gerald Drummond in 48''56 davanti all'estone Maegi e allo statunitense Allen. La francese Samba Mayela in 12''52 è la regine dei 100 ostacoli al femminile. Per lei arriva anche il personal best. Seconda la favorita della vigilia, la portoricana Camacho Quinn. Le cose migliori dal punto di vista tecnico arrivano sulla pedana del getto del peso. Lo statunitense Joe Kovacs lo scaglia a 23,13, miglior prestazione mondiale dell'anno che apparteneva prima all'azzurro Leonardo Fabbri con 22,95. Distanziata la concorrenza: Otterdhal fa 22,16, il nigeriano Enekwechi 21,91. Torna a graffiare Sha'Carri Richardson. La campionessa del mondo in carica si è imposta nei 100 piani col tempo di 10''85 recuperando il grande avvio di Julien Alfred. Terza la britannica Dina Asher-Smith. A chiudere il programma gli uomini impegnati sul miglio. Curiosità per il norvegese Jakob Ingebrigsten al rientro dopo un infortunio. Buone sensazioni e buon secondo posto per lui arresosi solo al Campione del Mondo, il britannico Josh Kerr. Nessun italiano in gara in Oregon, a 10 giorni dagli Europei gli azzurri hanno preferito restare in Europa.

