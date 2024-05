Diamond League, record a profusione alla tappa di Oslo

Record del meeting e primati mondiali stagionali a profusione nella tappa di Oslo di Diamond League. Tra chi spicca c'è il solito Mykolas Alekna che come spesso accade domina nel lancio del disco: 70.91 la misura con cui il lituano batte l'australiano Denny e lo svedese Stahl, firmando il nuovo record del meeeting.

Fa addirittura en plein Hagos Gebrhiwet: l'etiope stravince i 5mila in 12' 36” 73, polverizzando record del meeting, primato mondiale stagionale e nazionale: dietro di lui il connazionale Kejelcha, bronzo all'ugandese Kiplimo.

Di caparbietà invece il successo di Jakob Ingebrigtsen che per strappare i 1500 a Cheruiyot deve inventarsi il tuffo di testa sul traguardo. E così facendo il norvegese si prende oro e prova mondiale dell'anno, migliorando di 2” il crono precedente in 3' 29” 74. 1” 14 il vantaggio sul kenyano, al suo season best al pari del francese Habz, con loro sul podio.

Testa a testa con un norvegese presente anche nei 400 ostacoli, qui però il padrone di casa è d'argento: il brasiliano Alison dos Santos corre in 46” 63 e strappa il record del meeting per 1 centesimo, spuntandola su Warholm per 33 centesimi. Anche qui season best per tutti i componenti del podio, compreso McMaster, delle Isole Vergini Britanniche.

Nei 400 piani infine il successo, netto, va al britannico Matthew Hudson-Smith, il cui 44” 07 lo tiene lontano dal record mondiale stagionale per 2 miseri centesimi. A seguire, il grenadino James e lo statunitense Norwood.