Diamond League: record del mondo nei 2000 per Hull.

Non è una distanza presente a Olimpiadi e Mondiali, ma è pur sempre un nuovo record del mondo. Notte da favola per Jessica Hull alla nona tappa di Diamond League nel Principato di Monaco: l'australiana centra un clamoroso 5:19.70 nei 2000 metri femminili, conquistando la medaglia d'oro. Prestazione impeccabile per Hull che accelerato negli ultimi 60 metri, battendo di quasi due secondi il precedente record della burundese Niyonsaba. Molto distanti sia la britannica Courtney-Bryant – argento – che la keniana Jebitok, bronzo. Continua a confermarsi come uno dei più in forma di questa stagione l'algerino Djamel Sedjati che abbatte di altri 10 centesimi la già sua miglior prestazione mondiale del 2024 e, con il crono di 1:41.46, vince gli 800 maschili. Battuti lo spagnolo Attaoui e il francese Tual. Nono posto per l'azzurro Catalin Tecucanu che si ferma ad appena cinque centesimi dal record italiano di Marcello Fiasconaro che regge addirittura da 51 anni, il primato più longevo dell'atletica italiana.

Dagli 800 ai 1500 con la solita affermazione in solitaria di Jakob Ingebrigsten: il norvegese scende per la prima volta in carriera sotto il muro dei 3'27'' con un 3:25.73. Miglior prestazione mondiale stagionale e nuovo record europeo: Ingebrigsten sarà il grande favorito ai Giochi di Parigi. Ancora Australia con l'oro di Nina Kennedy nel salto con l'asta femminile: il 4.88 firmato al primo tentativo vale il primato dal momento che la svizzera Moser fa segnare la stessa misura ma solo al terzo assalto. Infine il lancio del giavellotto: grazie alla stoccata finale da 65.21 Haruka Kitaguchi si prende il successo davanti ad un'altra aussie – MacKenzie Little – e alla lettone Sietina. Prima delle Olimpiadi in programma un'ultima tappa della Diamond League a Londra, il prossimo 20 luglio.

