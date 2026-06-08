Diamond League, sorpresa a Stoccolma: battuto Duplantis dopo 40 gare. Iapichino d'argento per un centimetro

Prima o poi doveva succedere, e infine è successo, ma nessuno si sarebbe aspettato che accadesse proprio a Stoccolma. Dopo tre anni e 40 gare, Armand Duplantis è stato sconfitto nel salto con l'asta, nella tappa casalinga di Diamond League, battuto da Kurtis Marshall. Di fronte al pubblico di casa, lo svedese si è fermato a 5.80 metri e così all'australiano è bastato superare i 5.90, ma Mondo l'ha tutto sommato presa bene e nel post gara non ha cercato spiegazioni particolarii, se non quella di aver fallito nel trovare la giusta concentrazione, sapendo di dover dare sempre il massimo contro avversari del genere.

Giù il cappello per i due saltatori, ma anche verso Audrey Werro, che ha registrato il nuovo record della Diamond League sugli 800 metri femminili, fermando il cronometro in 1.53.98. È il terzo miglior tempo di sempre, il migliore degli ultimi 43 anni. L'altra impresa della tappa di Stoccolma è arrivata sempre dagli 800 metri, ma al maschile, dove lo statunitense Cooper Lutkenhaus ha stracciato tutti al proprio debutto nel circuito, vincendo con un ottimo 1.42.70.

Se Duplantis ha mancato il successo casalingo, a riscaldare i tifosi svedesi ci ha pensato Daniel Staahl. Il gigante svedese ha vinto l'oro nel lancio del disco, raggiungendo i 69.60 metri, miglior prestazione stagionale, sufficiente per prendersi il primo posto. Altre vittorie rilevanti sono quelle del mezzofondista statunitense Yared Nuguse, che ha sfiorato il record del meeting sui 1500 metri, diventati una sfida a tre nel finale, del suo connazionale Kenneth Bednarek, vicecampione olimpico in carica dei 200 metri, che a Stoccolma ha bruciato la pista e la concorrenza, e della francese Hilary Kpatcha, che ha vinto nel salto in lungo con la misura di 6.85, battendo di un solo centimetro l'italiana Larissa Iapichino, unica medaglia azzurra in Svezia.







