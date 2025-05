ATLETICA LEGGERA Diamond League, tre medaglie per l'Italia a Rabat Nella quarta tappa, a podio Battocletti (con record italiano), Fassinotti e Folorunso. L'8 giugno tocca a Roma

Diamond League, tre medaglie per l'Italia a Rabat.

L'Italia si prende tre medaglie nella quarta tappa di Diamond League, quella di Rabat, con Nadia Battocletti, Ayomide Folorunso e Marco Fassinotti. Nei 3000 metri, Battocletti e la campionessa olimpica Beatrice Chebet ricreano il podio visto ai Giochi di Parigi: la keniana d'oro, l'azzurra d'argento. A cambiare è solo la distanza, visto che quella volta erano i 10.000 metri. Domenica, sulla misura più corta, Chebet ha realizzato il secondo miglior tempo di sempre, mentre Battocletti ha infranto il record italiano.

Argento anche per Fassinotti, che torna sul podio del salto in alto a 36 anni. La gara è combattutissima e i primi quattro superano tutti la stessa misura: i 2.25 m. A vincere è il campione olimpico Hamish Kerr, battendo l'italiano, l’australiano Yual Raath e lo statunitense JuVaughn Harrison grazie a un numero minore di errori.

Infine, Folorunso si è presa il bronzo nei 400 metri a ostacoli, in cui la campionessa del mondo ed europea, Femke Bol, ha vinto la sua prima gara della stagione, stabilendo il primato del meeting e la miglior prestazione europea dell'anno. Per lei è il 26° successo nel circuito, mentre Folorunso sale al terzo posto nella classifica di Diamond League.

In gara c'era anche Roberta Bruni nel salto con l'asta, che però stavolta è rimasta fuori dal podio, chiudendo al quinto posto. Ora la Diamond League osserverà una settimana di pausa, poi si arriverà in Europa, con la quinta tappa in programma domenica 8 giugno, allo Stadio Olimpico di Roma.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: