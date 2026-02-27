SCI ALPINO Discesa, Goggia 3^ a Soldeu: si riapre la coppa di specialità L'azzurra si avvicina a Vonn, prima ma ormai fuori dai giochi. Tra lei e la vetta, altre due avversarie da recuperare

Sofia Goggia riparte da un terzo posto. Dopo il bronzo olimpico e le delusioni in superG e in gigante, la bergamasca sale sul podio nella discesa libera di Soldeu, in Andorra, alla gara di ripresa della Coppa del mondo di sci alpino. Al tramonto di febbraio, con la fine della stagione in vista, Goggia chiude alle spalle di Corinne Suter e Nina Ortlieb, prendendosi punti utili per provare a riaprire il discorso nella Coppa di specialità.

A guidare la classifica è ancora Lindesy Vonn, nonostante la brusca chiusura della stagione - e della carriera - a causa dell'orrendo infortunio riportato a Cortina durante i Giochi: la statunitense è in testa con 400 punti, che tali rimarranno da qui in poi, seguita a 306 da Emma Aicher e a 256 da Kira Weidle-Winkelmann. Goggia è quarta con 240, Laura Pirovano quinta con 236.

Domani si tornerà in pista a Soldeu con il primo di due supergiganti di fila, specialità in cui sarà proprio Goggia a scendere con il pettorale rosso di leader della classifica e a dover difendere il primo posto (280 punti) dagli assalti di Alice Robinson (220).

