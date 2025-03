SCI ALPINO Discesa libera: a Kvitfjell vince Aicher, Brignone allunga in classifica generale La tedesca centra il primo successo in carriera. L'azzurra è quarta, davanti a Pirovano, Goggia e Gut-Behrami

Niente podi per l'Italia anche nella seconda prova di discesa libera femminile a Kvitfjell, ma c'è una nota lieta: Federica Brignone, quarta classificata, allunga in classifica generale, su Lara Gut-Berami. In Norvegia vince la 21enne tedesca Emma Aicher, al primo successo della carriera. Aicher ha dimostrato di essere particolarmente a proprio agio con le nevi scandinave, visto che anche nella discesa del venerdì era salita sul podio, gareggiando con il pettorale numero 27 e scalzando Sofia Goggia dalla terza posizione.

Dietro alla tedesca si sono piazzate la statunitense Lauren Macuga e l'austriaca Cornelia Huetter. Poi c'è il terzetto azzurro, racchiuso nel giro di quattro centesimi: Brignone quarta con 0.33" di distacco da Aicher, Laura Pirovano quinta a 0.34", Goggia sesta a 0.36". Settima è Gut-Behrami.

Oltre ad allungare in vetta alla classifica generale di Coppa del mondo, dove ora comanda con 1044 punti, 213 in più rispetto a Gut-Behrami, Brignone aumenta il vantaggio su Goggia in quella di specialità della discesa libera, 334 a 310, ma vede avvicinarsi Huetter, ora a 308. L'azzurra resta in corsa anche per le coppe di specialità di slalom gigante, staccata di 400 punti dalla neozelandese Alice Robinson, e di super G, a 75 punti da Gut-Behrami.

