Discesa libera: Delago e Paris campioni italiani

Discesa libera: Delago e Paris campioni italiani.

Primo titolo italiano della carriera per Nadia Delago nella discesa di Santa Caterina Valfurva. La 24enne arrivata sul traguardo al secondo posto con un ritardo di 66 centesimi dalla ex campionessa del mondo slovena Ilka Stuhec, si è imposta nell'ordine d'arrivo valevole per la graduatoria tricolore, davanti a Francesca Marsaglia e Laura Pirovano.



Un primo titolo nazionale anche per Dominik Paris. Il 31enne carabiniere della Val d'Ultimo chiude la gara con il tempo di 1'20″36, precedendo per 39 centesimi Christof Innerhofer, portacolori delle Fiamme Gialle, e per '77 Matteo Marsaglia, alfiere dell'Esercito.

