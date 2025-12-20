TV LIVE ·
Discesa libera, in Val d'Isere vince Huetter. Goggia solo 8^

L'italiana prende una buca a metà tracciato e perde tutto il vantaggio. Seconda Weidle, terza Vonn. Domani il super G

20 dic 2025
Foto: FIS Alpine World Cup Tour
Lindsey Vonn sbaglia, Sofia Goggia pure, ma in maniera più netta, e così la discesa libera della Val d'Isere va a chi è scesa in maniera più pulita, pur attaccando, Cornelia Huetter. L'austriaca ha battuto di 26 centesimi Kira Weidle e di 35 la stessa Vonn, al terzo podio in quattro gare disputate in questo inizio di stagione. È la sua decima vittoria in Coppa del mondo.

Goggia è addirittura ottava, a 62 centesimi dal primo posto: in vantaggio di 41 al terzo intermedio, ha perso oltre un secondo dopo aver preso una buca a metà tracciato, restando in gara grazie a un miracolo. La migliore delle italiane è Laura Pirovano, quinta, a 41 centesimi da Huetter, nona Nicole Delago a 1"01, 17^ Elena Curtoni, a 1"66. Domani si torna a sciare, sempre in Val d'Iser, con il secondo super G dell'anno.




