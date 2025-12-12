SCI ALPINO Discesa libera: Vonn torna a vincere a 41 anni, sei stagioni dopo l'ultima volta La statunitense, ritirata nel 2019 e rientrata nel 2024, domina a St. Moritz. Intanto Brignone torna in pista e dovrebbe esserci alle Olimpiadi

Un ginocchio distrutto l'aveva costretta ad abbandonare gli sci nel 2019, quando aveva 34 anni, una protesi al titanio, il tanto lavoro in palestra e la voglia togliersi altre soddisfazioni ce l'hanno fatta tornare cinque stagioni dopo, con profitto: a St. Moritz, Lindsey Vonn ritrova il successo nella Coppa del mondo, 2830 giorni dopo l'ultima volta. La regina delle nevi vince a 41 anni la prima discesa libera della stagione, 12 mesi dopo il rientro in gara, diventando la più vecchia vincitrice nella storia della Coppa del mondo.

Che fosse di nuovo in forma lo aveva già dimostrato nella scorsa primavera, con il secondo posto nel super G di Sun Valley, ma il successo numero 83 della carriera ne è la riprova, anzi, è uno spingersi ancora oltre, a soli due mesi dalle Olimpiadi. "Mi sento più forte che mai, oggi penso di aver raggiunto la perfezione fisicamente", aveva detto Vonn, che non vuole sentir parlare di età troppo avanzata.

In Svizzera, ha fatto capire perché: il distacco dalla seconda classificata, la sorpresa Magdalena Egger (scesa col pettorale 27), è di 98 centesimi. La terza, Miriam Puchner, è a oltre un secondo, 1.16", per la precisione, mentre la prima atleta fuori dal podio è Sofia Goggia, che accusa 1.31" di ritardo per degli errori nella parte alta. Certo, avrebbe preferito essere con tra le prime tre, a festeggiare, ma di sicuro sarà felice per il ritorno al successo della sua grande amica statunitense.

A proposito di ritorni, si è rivista sugli sci Federica Brignone, che è rientrata in pista 237 giorni dopo il terribile infortunio patito ai Campionati italiani. Non ancora in gara, questo è vero, ma potrebbe essere questione di giorni e, con l'annuncio che sarà proprio lei una dei quattro portabandiera italiani di Milano-Cortina, sembra più che mai alta la probabilità di vedere la detentrice della Coppa del mondo tra le partecipanti dei Giochi.

