Discesa: Vonn si arrende ad Aicher, primo podio per Goggia

Secondo podio consecutivo per la 41enne Lindsey Vonn, che conferma il ritrovato stato di di forma a St. Moritz, prendendosi l'argento nella seconda discesa libera dell'anno, dopo quella vinta ieri. Stavolta, la statunitense è battuta da Emma Aicher, complice qualche errore, soprattutto un rimbalzo su un dosso, che le fanno accusare 24 centesimi di distacco. Per la tedesca è il secondo successo in discesa, il terzo in Coppa del mondo.

Con Vonn, sul podio sale Sofia Goggia, per la prima volta in stagione tra le migliori tre, terza a 29 centesimi da Aicher, con una sciata simile alla statunitense, che l'ha portata ad accumulare ritardo nella parte bassa della pista. Nelle posizioni alte si rivede anche Laura Pirovano, sesta a 76 centesimi dal primo posto, in una gara che comunque ha visto distacchi molto più contenuti rispetto a ieri, quando Vonn aveva creato il vuoto dietro di sé. Domani ultima tappa del weekend lungo della velocità in Svizzera, con il super gigante.







