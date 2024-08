PARIGI 2024 Disfatta azzurra, fuori l'Italvolley e il Settebello Federnuoto attacca, 'arbitraggio scandaloso'

Disfatta azzurra, fuori l'Italvolley e il Settebello.

Serata da dimenticare per l'Italia alle Olimpiadi di Parigi. La nazionale maschile di pallavolo ha perso in semifinale contro la Francia per 3-0, ma comunque è ancora in corsa per il bronzo. Niente da fare invece per il Settebello della pallanuoto che è uscito ai quarti di finale dopo aver perso con l'Ungheria ai rigori. Una sconfitta sulla quale pesa l'arbitraggio definito "scandaloso" dallo stesso presidente della Federnuoto, Paolo Barelli. Ieri è arrivato il bronzo nell'inseguimento a squadre e la faticosa qualificazione Gianmarco Tamberi nel salto in alto.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: