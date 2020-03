#DistantiMaUniti la campagna social per restare comunità nella distanza lanciata dal Ministero dello sport

I Campioni dello sport testimonial della campagna social #DistantiMaUniti. Un messaggio di unione e solidarietà attraverso un gesto simbolico: una foto in cui si allunga il braccio verso l'esterno, come a toccare qualcuno che non si vede, ma sappiamo che c'è", spiega il ministro dello sport Spadafora. La campagna è diventata anche spot che andrà in onda negli spazi istituzionali messi a disposizione dalla Rai e sulle emittenti che decideranno di aderire, tra cui la San Marino Rtv. "L'obiettivo è creare sui social dei collage di foto da parte degli utenti, una sorta di catena umana "virtuale" che unirà le persone anche nella distanza, per farci sentire vicini senza toccarci, rivendicando con forza il nostro senso di appartenenza a una comunità".

"L'elenco delle collaborazioni è in continuo aggiornamento. Informa il ministro, che ringrazia Coni e le Federazioni sportive che hanno partecipato",



