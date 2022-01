TENNIS Djokovic, Australia a rischio per 3 anni

"Novak Djokovic non è detenuto. Può lasciare il paese quando vuole e la polizia di frontiera farà di tutto per agevolare la sua partenza", lo ha detto Karen Andrew, Ministro dell'Interno dell'Australia. Djokovic si trova attualmente nell'hotel dei rifugiati in attesa che il suo ricorso venga esaminato lunedì. Intanto sotto la struttura i fan del campione serbo sono in sit in permanente. Djokovic, oltre a saltare l'Australian Open, rischia anche l'espulsione per 3 anni dal suo australiano in ottemperanza alla legge sul visto irregolare.

