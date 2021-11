TENNIS Djokovic batte Medvedev e vince il Masters di Parigi

Djokovic batte Medvedev e vince il Masters di Parigi.

Novak Djokovic ha vinto il torneo Masters 1000 di Parigi Bercy, battendo in tre set il russo Daniil Medvedev col punteggio di 4-6, 6-3, 6-3. Per il n.1 uno al mondo è la sesta vittoria nel torneo e la 37/a in un Masters.

