Djokovic e Musetti fuori, oggi tocca a Sinner e Paolini

Novak Djokovic, campione olimpico e numero 2 della classifica Atp, è stato sconfitto a sorpresa nel terzo turno degli Us Open a New York dall'australiano Alexei Popyrin, numero 28, in quattro set (6-4, 6-4, 2-6, 6-4). Già sconfitto agli Australian Open, al Roland-Garros e a Wimbledon nel 2024, Djokovic, che ha 37 anni ed è alla ricerca del suo 25/o titolo Slam, chiuderà l'anno senza un trofeo tra i primi 4 tornei del mondo per la prima volta dal 2017.

Niente ottavi anche per Lorenzo Musetti, che ha perso in 4 set contro lo statunitense Brandon Nakashima, 6-2, 3-6, 6-3 il punteggio. Oggi in campo negli ottavi Sinner, Arnaldi e Cobolli tra gli uomini, Paolini e Errani tra le donne.