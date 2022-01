Djokovic gioca al primo turno nonostante incertezze visto

Novak Djokovic giocherà al primo turno degli Australian Open di tennis nonostante l'incertezza sul visto. Il primo ministro australiano Scott Morrison ha dichiarato che il governo non ha ancora deciso se annullare il permesso di ingresso del tennista serbo. La precedente dichiarazione del ministro dell'Immigrazione Alex Hawke secondo cui sta valutando se annullare il visto "non è cambiata", ha detto Morrison.

Djokovic, in base al sorteggio e se sarà autorizzato a restare in Australia, difenderà il titolo di nove volte campione dell'Open di Melbourne contro il connazionale Miomir Kecmanovic in un match in programma lunedì o martedì prossimo.