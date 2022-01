TENNIS Djokovic, la decisione slitta. Ora è accusato di falsa dichiarazione Ai dubbi sulla veridicità dell'esenzione si aggiungono quelli sul suo arrivo a Melbourne: lui ha detto di non aver viaggiato nei 14 giorni precedenti, quando invece era andato da Belgrado a Marbella.

Emergono nuovi sviluppi sul caso Novak Djokovic, ora accusato di falsa dichiarazione sul modulo di viaggio. Alla domanda se avesse viaggiato nei 14 giorni precedenti all'arrivo in Australia, il n°1 ATP ha risposto di no, quando invece era andato da Belgrado a Marbella, in Spagna, da dove si è imbarcato per Melbourne. Intanto, dovrebbe slittare ulteriormente la decisione definitiva del ministro dell'immigrazione australiano, al quale spetta l'ultima parola sull'eventuale espulsione del serbo, che nel frattempo si allena alla Rod Laver Arena. Gli Australian Open – dove Djokovic sarebbe testa di serie n°1 – cominceranno lunedì prossimo.

