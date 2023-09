TENNIS Djokovic nella leggenda, vince Us Open, suoi 24 titoli del Grande Slam

Djokovic nella leggenda, vince Us Open, suoi 24 titoli del Grande Slam.

Novak Djokovic ha sconfitto Daniil Medvedev in tre set vincendo il suo quarto US Open e il record di 24 titoli del Grande Slam in singolo, vendicando la sua sconfitta contro il russo nella finale di due anni fa. Il 36enne Djokovic ha vinto 6-3, 7-6 (7/5), 6-3 diventando il più anziano campione maschile nella storia degli Us open di New York eguagliando il record di Margaret Court per il maggior numero di vittorie del Grande Slam. Tra le grida del pubblico, ha indossato una maglia col 24 dedicata a Kobe Bryant, con scritto 'Mamba forever'. "Kobe è stato un mio grande amico oltre che un esempio di mentalità vincente - ha spiegato Djokovic -. Mi ha aiutato in momenti di difficoltà".

