Djokovic non potrà partecipare agli Us Open Il tennista serbo non essendo vaccinato non potrà entrare negli USA

Novak Djokovic è fuori dagli Us Open. Il centro di controllo e di prevenzione delle malattie statunitense ha confermato poche ore fa l’obbligo di vaccinazione per entrare negli Usa. Il tennista serbo, ricordiamolo, non è vaccinato contro il Covid-19 e non potrà quindi partecipare al Major di New York. Nole però, vincitore di 21 slam l'ultimo dei quali a Wimbledon, non ha ancora dato forfait sperando forse in qualche miracolo dell'ultimo minuto. Stando alle teste di serie per questa edizione degli US Open, Djokovic avrebbe dovuto essere la numero 5, che ora dovrebbe quindi passare di diritto a Casper Ruud. Nel caso in cui il serbo non dovesse disputare il torneo, come pare ormai inevitabile, si tratterebbe dal 2005 fino a oggi della seconda assenza in carriera, dopo quella del 2017. Intanto il nome di Novak Djokovic non è più presente nemmeno sul sito ufficiale del torneo e questa rimozione sembra più che sufficiente per escludere l’attuale n.6 dal sorteggio del tabellone che si effettuerà nelle prossime ore. L'altro grande assente è il tedesco Alexander Zverev, di sicuro uno dei grandi favoriti, che a causa di un infortunio alla caviglia non potrà partecipare all'ultimo Grande Slam.

