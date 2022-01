TENNIS Djokovic: nuovo fermo in attesa della sentenza sul ricorso

Novak Djokovic è di nuovo in stato di fermo in attesa che il tribunale decida, tra oggi e domani, sull'appello presentato dal numero 1 del tennis mondiale contro la decisione del governo australiano di revocargli per la seconda volta il visto per entrare nel Paese. Per le autorità la permanenza del serbo, non vaccinato, nel Paese "potrebbe incoraggiare il sentimento contro i vaccini". "L'Australian Open è molto più importante di qualunque giocatore - ha detto Rafa Nadal -. L'Australian Open sarà un grande Australian Open con o senza di lui".

