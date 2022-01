Djokovic rischia 5 anni di carcere per prove false

Djokovic rischia 5 anni di carcere per prove false.

Novak Djokovic rischia fino a 5 anni di carcere in Australia. Secondo i media australiani, le autorità del Paese stanno analizzando le discrepanze nelle informazioni fornite dal tennista serbo che ha ammesso di aver fatto attraverso uno del suo staff un'errata dichiarazione per l'ingresso in Australia e di aver violato l'isolamento Covid in Serbia. La pena massima per chi fornisce prove false è la condanna a 5 anni.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: