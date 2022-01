Djokovic saluta l'Australia: ricorso respinto all'unanimità ed espulsione

La storia infinita si è conclusa: visto definitivamente cancellato per Novak Djokovic, costretto a lasciare l'Australia e, di conseguenza, l'Open, dove sarà sostituito dall'italiano Salvatore Caruso, n°150 del mondo. Decisione unanime quella dei tre giudici della Corte Federale, col ministro dell'immigrazione Hawke - che gli aveva revocato il visto pochi giorni fa - che si felicita perché sono stati "difesi i sacrifici del Paese". Salvo eccezioni - che sulla carta non lo riguardano - il serbo - che è già partito per Dubai - non potrà tornare nel Paese per tre anni. Il che lo costringerà a rinunciare - almeno fino ai 37 anni - all'obiettivo Grande Slam.