Djokovic sul tetto del mondo, l'omaggio di Belgrado

La Serbia rende omaggio a Novak Djokovic, che oggi stabilisce il suo nuovo record: 311 settimane in testa alla classifica del tennis mondiale. Per l'intera giornata sulla facciata del Municipio di Belgrado saranno proiettati alcuni dei momenti più belli e significativi della carriera del campione, mentre alcuni degli edifici e dei ponti simbolici della capitale si illumineranno con i colori della bandiera serba. Messaggi di riconoscenza a Djokovic, su poster e manifesti in giro per la città. Alle 18 un raduno dei cittadini e tifosi, nel quartiere residenziale di Novi Beograd.