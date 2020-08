Novak Djokovic torna e vince il primo torneo post pandemia. Il serbo conquista l'Atp di Cincinnati, giocato sui campi di Flushing Meadows per ragioni di sicurezza sanitaria, battendo il canadese Milos Raonic per 1-6 6-3 6-4. Per Nole è il trentacinquesimo Master 1000 vinto in carriera.