TENNIS Djokovic vince gli Australian Open e riconquista la prima posizione del ranking Due azzurri in Top-20, Sinner (17) e Musetti, che in 18^ posizione migliora il suo best-ranking. Berrettini scivola in 22^ piazza

Festeggiamenti e felicitazioni per Novak Djokovic dopo il decimo trionfo agli Australian Open: "Sono stato bravo a non farmi condizionare da fattori esterni, tante cose sono successe negli ultimi giorni. Ho superato molte difficoltà, ero nervoso. Ho ancora tante energie, mi sento il fuoco dentro e tornerò fino a quando potrò competere per vincere uno Slam". Grande risalto è stato dato alle recenti dichiarazioni del Direttore degli Australian Open Craig Tiley. “Quello di Novak Djokovic a Melbourne è stato un trionfo eccezionale, ma forse lo è ancora di più per le condizioni in cui è arrivato. Djokovic -ha dichiarato Tiley a "Sportsday"-, ha giocato con una lesione di tre centimetri alla coscia sinistra” Un infortunio che non gli ha impedito di trionfare per la decima volta all'Australian Open e di eguagliare il record di 22 successi negli Slam di Rafa Nadal. Il serbo, di fronte alle accuse di aver finto l'infortunio, dopo la vittoria sulla Rod Laver Arena in finale sul greco Stefanos Tsitsipas aveva promesso che avrebbe mostrato i risultati della risonanza magnetica cui si era sottoposto a inizio torneo. Non l'ha ancora fatto, ma i dettagli li ha svelati come detto Craig Tiley,. Risultati che, ha detto il suo coach Goran Ivanisevic in conferenza stampa alla fine del torneo, "avrebbero convinto il 97% dei tennisti a cancellarsi dal tabellone".

