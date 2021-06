Con un'altra grande rimonta Novak Djokovic ha vinto il Roland Garros. In una finale tiratissima durata oltre 5 ore il serbo si è trovato 2 set sotto contro il greco Tsitsipas, ma è riuscito a ritornare in partita e ribaltare il verdetto: 6-7 2-6 6-3 6-2 6-4 per il numero uno del mondo che vince così il diciannovesimo titolo di uno slam in una carriera fantastica.