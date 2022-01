Djokovic: visto cancellato e stato di fermo a partire da sabato

Visto nuovamente annullato per Novak Djokovic, che in attesa dell'esito del suo nuovo ricorso sarà messo in stato di fermo a partire da sabato mattina. Lo ha deciso il ministro dell'immigrazione australiano Alex Hawke, il cui comunicato recita "Ho esercitato il potere in mio possesso di cancellare il visto di Novak Djokovic per motivi di salute e di buon ordine, sulla base del fatto che sia nell'interesse pubblico". "Gli australiani hanno fatto molti sacrifici durante questa pandemia e giustamente si aspettano che il risultato di quei sacrifici venga protetto", ha aggiunto il premier australiano Scott Morrison.

Nel frattempo si svolta l'udienza urgente per l'ulteriore appello dei legali del serbo, col giudice Kelly - lo stesso che già aveva annullato la prima revoca per un vizio di forma - che ha accettato di sospendere l'espulsione dell'atleta fino al completamento del procedimento legale. Djokovic, che ha dichiarato il falso nei suoi documenti di viaggio e ha ammesso di aver violato la quarantena dopo la sua presunta positività al covid di dicembre, sarà ascoltato di nuovo domattina, alle 8 locali, dopodiché sarà detenuto presso un luogo concordato tra le parti. Domenica l'udienza decisiva, mentre lunedì cominciano gli Australian Open.