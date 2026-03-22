SCI ALPINO Dominik Paris completa la doppietta discesa-Super G Dominio assoluto dell’Italia nella velocità dello sci alpino: quattro vittorie su quattro gare di velocità nel weekend. Una due giorni da incorniciare

Dominik Paris completa la doppietta discesa-Super G.

Dominio assoluto dell’Italia nella velocità dello sci alpino. Dominik Paris ha firmato un’altra impresa straordinaria: dopo aver conquistato la discesa libera, il campione azzurro ha trionfato anche nel SuperG delle finali di Coppa del Mondo, confermandosi re indiscusso della disciplina. Per il 36enne altoatesino si tratta della 26ª vittoria in carriera, l’ottava sulla Olympiabakken di Kvitfjell, pista che ormai porta il suo nome. Il bronzo olimpico conquistato a Milano Cortina 2026 è solo l’ennesima prova di una carriera leggendaria, che continuerà anche nella prossima stagione: Paris sarà infatti tra i grandi protagonisti attesi ai Mondiali di Crans-Montana, smentendo definitivamente le voci di ritiro.

È stato un fine settimana semplicemente perfetto per i colori azzurri: quattro vittorie su quattro gare di velocità, in una due giorni da incorniciare. Oltre alla discesa libera di Domme, anche il successo di Laura Pirovano, con quest'ultima capace di conquistare anche la Coppa di specialità. In mattinata anche il trionfo in SuperG di Sofia Goggia, che ha sollevato per la prima volta la Coppa di specialità — la quinta della sua carriera dopo le quattro in discesa. L’inno di Mameli risuona tra le nevi come colonna sonora di una stagione memorabile: lo sci alpino italiano vola, entusiasma e domina la velocità mondiale.



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: