Ancora Dominik Paris: l'azzurro conferma il feeling con la "Stelvio" e trionfa per la quarta volta in discesa libera a Bormio. L'azzurro chiude la prova in 1:49.56, 39 centesimi meglio dello svizzero Feuz e 42 dell'austriaco Mayer. Paris conquista il suo primo successo stagionale in Coppa del Mondo, aggiudicandosi così la prima delle due discese in programma.