CORSA Dominio Kenya nella mezza maratona di Napoli, alla maratona di Siviglia brillano gli etiopi Nella gara andalusa tanti partecipanti dalla riviera, con Giulia Valentini, della Rimini Marathon, nella Top5 delle italiane.

Dominio Kenya nella mezza maratona di Napoli, alla maratona di Siviglia brillano gli etiopi.

Doppia vittoria del Kenya (che nei due podi prende 5 gradini su 6) e doppio quarto posto per l'Italia nella mezza maratona di Napoli. Il successo assoluto va al nemmeno ventenne Emmanuel Wafula, che nello Stivale si allena e non ci ha mai perso. Partito per fare da lepre, Wafula, unico a correre sotto il muro dell'ora, ha preso pian piano margine sugli inseguitori: un po' di fatica nel finale non gli permette di riscrivere il primato della manifestazione, ma il 59' 42” gli vale comunque il personale. Seguono i connazionali Simon Maiyva ed Edward Koonyo Kanana (staccati di 44” e 55”) e l'azzurro Yohannes Chiappinelli, in 1h 1' 01”. Tra le donne Sheila Cherotich impone un ritmo folle alla gara e va a vincere in 1h 09' e 20”, anche qui con un calo finale ma con un personale migliorato di oltre 2'. Sul podio anche la burundiana Elvanie Nimbona e Nelly Jeptoo (con 40” e 54” di ritardo), mentre l'azzurra Sofiia Yaremchuk è medaglia di legno per 7”.

A Siviglia invece c'è anche un po' di riviera nell'edizione 2025 della maratona: tanti i riccionesi e riminesi al via, con Giulia Valentini, della Rimini Marathon, che chiude nella top5 italiana, in 3 ore. Vince, in 2h 5' 15” l'etiope Salemon Barega, oro olimpico a Tokyo nei 10mila ed esordiente sulla distanza; etiope anche l'oro femminile, Anchinalu Dessie Genaneh, che corre in 2h 22' 17”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: