Il Tribunale arbitrale dello sport (Tas) di Losanna ha dimezzato la squalifica della Russia per doping. Si passa così da 4 a 2 anni. Non abbastanza per permettere alla squadra russa di rientrare nelle prossime Olimpiadi e Paralimpiadi di Tokyo. La Russia salterà anche quelle invernali che si terranno a Pechino nel 2022. Gli atleti che non sono stati sanzionati potranno prendere parte alle Olimpiadi sotto bandiera neutra. La squalifica si concluderà il 16 dicembre 2022.