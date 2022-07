ORANO2022 Dopo 13 anni Italia d'oro nel tennis ai Giochi del Mediterraneo L'Italia torna sul gradino più alto del podio nel tennis e lo fa con il doppio maschile formato da Arnaldi e Passaro. Nell'atletica leggera argento per Bocchi nel salto triplo mentre arrivano altre due medaglie dal judo.

Una medaglia d'oro che, nel tennis, mancava all'Italia da Pescara 2009. Troppo tempo per una delegazione che ha dominato in lungo e in largo i Giochi del Mediterraneo. E, infatti, il pronto riscatto arriva ad Orano con il doppio maschile: Matteo Arnaldi e Francesco Passaro – 42 anni in 2 - sono saliti sul gradino più alto del podio. Entrambi classe 2001, i due tennisti azzurri hanno battuto in finale gli spagnoli Montagud e San Martin. Una finale senza storia, quella giocata sulla terra rossa algerina: la coppia Arnaldi-Passaro dimostra di essere superiore, con una grande varietà di colpi, e vince 6-2 6-3. Il tricolore sventola al Tennis Club “Habib Khelil”, dopo il bronzo conquistato da Brancaccio e Zantedeschi nel doppio femminile. Dopo 13 anni l'Italia torna a vincere nel tennis.

Nessun oro, invece, nella prima giornata dedicata all'atletica leggera: il migliore è Tobia Bocchi, medaglia d'argento nel salto triplo. Il 25enne nato a Parma fa segnare la misura di 16.93, dietro solo all'algerino padrone di casa Triki con 17.07. Argento che arriva anche dal judo con Kenny Komi Bedel. L'azzurro è stato sconfitto solo in finale, nella categoria 81kg, dal turco Vedat Albayrak per waza-ari. In precedenza il giovane judoka aveva eliminato il portoghese Rodrigues, il marocchino Moutii e lo spagnolo Solana. Dal secondo posto di Bedel al terzo di Martina Esposito che vale il bronzo nei 70kg femminili. Vittoria ai ripescaggi contro la bosniaca Samardzic, oro alla spagnola Tsunoda.

