Dopo 18 anni l'Italia torna a vincere la Clasica di San Sebastian con Giulio Ciccone

Giulio Ciccone si aggiudica la 44esima edizione della 'Clasica' di San Sebastiàn. Il corridore italiano vince nei Paesi Baschi a distanza di 18 anni dall'ultimo successo azzurro ottenuto con Leonardo Bertagnolli. Ciccone vince per distacco davanti allo svizzero Jan Christen con 9 secondi di vantaggio. Terza piazza per il belga Maxim Van Gils a 19 secondi. Da segnalare anche l'ottava posizione di Christian Scaroni. Nella classifica di tutti i tempi l'Italia si porta a otto successi totali in questa classica, con Casagrande capace di vincerla per due volte.