ATLETICA EUROPEI Dopo due giornate di gara è un'Italia da record

L'atletica europea regala una notte romana tinta d'azzurro, Medaglie come fuochi d'artificio in un'edizione da ricordare. Francesco Fortunato è bronzo nella 20 km di marcia. Il finanziere pugliese sale sul gradino del podio in una gara vinta dallo svedese Karlstrom in 1'19''13 sullo spagnolo McGrath. Dal bronzo della marcia all'argento della pedana. Lo vince Mattia Furlani, il ragazzo dei Castelli salta 8,38 ed è secondo alle spalle del greco Tentoglu: per lui 8,85 che misura record dei campionati. Il bronzo è dello svizzero Ehammers. Leonardo Fabbri, il più atteso, non tradisce e vince la gara di getto del peso. Un oro mai in discussione, un oro arrivato con relativa facilità grazie alla misura di 22.45. Dispersa la concorrenza, il croato Mihaljevic secondo fa 21.20 e il polacco Haratyk terzo a 20.94. Come da pronostico anche le donne dei 100 ostacoli. Mette tutte d'accordo la francese Sama Mayela che li vince in 12''31 e fa il record dei campionati. Tutti in piedi per Lorenzo Simonelli: un oro infinito il suo. Dominio assoluto sulla linea dei 110 ostacoli con un tempo monstre: 13''05 è il secondo crono al mondo. Una prova impressionante per qualità e superiorità. La finale dei 5000 è il regno di Ingebrigsten. Vittoria comoda in 13'20'': alle sue spalle il britannico Mills e lo svizzero Lobalu. La discobola croata Sandra Perkovic coniugata Elkasevic vince l'oro con 67.04. Ma è la gara regina a far impazzire l'Italia. I 100 metri certificano il ritorno di Marcell Jacobs che nelle immediate vicinanze dell'appuntamento olimpico di Parigi dimentica tutti i guai. L'oro di Tokyo corre in 10''02 e dietro di lui c'è il sorprendente Chituru Ali a chiudere la doppietta azzurra. Il mattino dopo la notte magica, ha l'oro in bocca. La mezza maratona porta il trionfo di Yeman Crippa: oro in 1h01''03 davanti a Riva, argento. Le medaglie salgono a 13, è già un record. E Gimbo Tamberi in forza stratosferica salta senza sudare 2,21 in qualifica. E prenota per martedì, giorno della finale.

