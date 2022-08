MOUNTAIN BIKE Doppietta svizzera in Coppa del Mondo

Doppietta svizzera in Coppa del Mondo.

Filippo Colombo si supera e vince a sorpresa l'ottava tappa di Coppa del Mondo di XCC. Sul tracciato canadese di Mont Saint Anne, il ticinese sceso col numero 6 è partito alla grande parcheggiandosi al secondo posto. Fondamentale per un circuito interamente su erba restare sempre coi primi sia per evitare il rischio cadute sia perché le rimonte sono molto complicate. L'attacco decisivo l'elvetico lo piazza all'inizio dell'ultima tornata con un'esibizione di potenza che gli vale una mini fuga o comunque un vantaggio decisivo. Secondo posto per Arevalo e terzo per Carstensen. Fuori dai giochi il quartetto italiano, il migliore Luca Braidot decimo. In campo femminile il dominio svizzero è ancora più marcato. Jolanda Neff e Alessandra Keller hanno subito acceso la miccia relegando ben presto le rivali al ruolo di comprimarie. Eccezione l'americana Gibson che alla fine ha conquistato un brillantissimo secondo posto dietro la vincitrice Neff e davanti alla Keller, terza. Sfortunata la prova dell'azzurra Martina Berta. La campionessa italiana, caduta nel corso del secondo giro, si è dovuta accontentare del decimo posto.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: