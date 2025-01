SCI ALPINO Doppietta svizzera nello slalom in notturna di Flachau: vince Rast Seconda vittoria in carriera per Camille Rast, che vola momentaneamente in vetta alla generale di Coppa del Mondo (Brignone non gareggia nello speciale). Rast conquista lo slalom in notturna davanti alla connazionale Holdener, delusione Liensberger.

Doppietta svizzera nello slalom in notturna di Flachau: vince Rast.

Svizzera protagonista della "classica" in notturna a Flachau. Clamorosa doppietta elvetica nello slalom speciale, con il successo di Camille Rast davanti alla connazionale Wendy Holdener. E' il secondo successo in carriera per la 25enne nata a Vètroz, dopo quello di Killington ad inzio stagione. Clamorosa la vittoria, dicevamo, perché dopo la prima manche Rast si trovava in ottava posizione. Nella seconda è arrivata la grande rimonta: 56.75 il crono della svizzera che ha fatto la differenza soprattutto nella parte finale del tracciato. Sono 16 i centesimi di vantaggio su Holdener, autrice di una prova solida confermata dai due secondi posti ottenuti nelle due manche. Gradino più basso del podio per la svedese Sara Hector mentre delusione per la beniamina di casa Katharina Liensberger: l'austriaca, prima con distacco a metà gara, sbaglia troppo nella seconda parte e chiude addirittura quarta.

La migliore delle azzurre è Lara Della Mea, sedicesima dopo aver recuperato 9 posizioni. Per quanto riguarda la generale di Coppa del Mondo, il successo sotto i riflettori di Flachau consente a Rast di prendersi la vetta momentanea con 533 punti davanti a Hector (507). Federica Brignone, che non gareggia in speciale, è ferma a 479 ma nel weekend potrà effettuare il controsorpasso dopo la discesa e il superG di Cortina d'Ampezzo.

