Doppio Messi ai Laureus Awards, miglior sportivo e miglior squadra con l'Argentina

Doppietta di Lionel Messi ai Laureus Awards. Il campione argentino, si è aggiudicato il premio 'Laureus World Sportsman of the Year' (miglior sportivo dell’anno) oltre a ricevere il premio di 'Migliore squadra dell'anno' come capitano dell'Argentina campione del Mondo. Il più grande spettacolo dello sport è tornato in un evento in presenza per la prima volta dal 2020 e ognuno degli otto premiati è salito sul palcoscenico per celebrare uno straordinario anno di sport. Messi è il primo atleta a vincere nello stesso anno il Laureus World Sportsman of the Year Award e il Laureus World Team of the Year Award. “Sportswoman of the Year” è andato invece alla velocista Shelly-Ann Fraser-Pryce, medaglia d'oro nei 100 metri ai Campionati Mondiali di atletica leggera.

La vittoria di Carlos Alcaraz agli Us Open del 2022 e l'ascesa al primo posto al mondo lo hanno portato a vincere il premio “Laureus World” Rivelazione dell’anno. Christian Eriksen ha, invece, ricevuto il premio Laureus World Comeback of the Year (“Ritorno dell’anno”) dopo essersi ripreso da un arresto cardiaco per tornare in Premier League, prima con il Brentford e poi con il Manchester United. I Laureus World Sports Awards 2023 hanno premiato i migliori atleti del 2022 e alcuni dei più grandi di tutti i tempi, ed è stata anche una celebrazione della missione che Laureus porta avanti dal 2000, quando il primo mecenate Laureus Nelson Mandela dichiarò: “Lo sport ha il potere di cambiare il mondo. Ha il potere di ispirare. Ha il potere di unire le persone come poche altre cose al mondo”. Questo è diventato il motore trainante di tutto ciò che Laureus fa adesso.

La lista completa dei vincitori: Laureus World Sportsman of the Year Award: Lionel Messi Laureus World Sportswoman of the Year Award: Shelly-Ann Fraser-Pryce Laureus World Team of the Year Award: Nazionale maschile di calcio dell’Argentina Laureus World Breakthrough of the Year Award: Carlos Alcaraz Laureus World Comeback of the Year Award: Christian Eriksen Laureus World Sportsperson of the Year with a Disability Award: Catherine Debrunner Laureus World Action Sportsperson of the Year Award: Eileen Gu Laureus Sport for Good Award: TeamUp