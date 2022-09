GINNASTICA RITMICA Doppio oro mondiale per Sofia Raffaeli, bronzo per Milena Baldassarri Ai mondiali anche la sammarinese Matilde Tamagnini portacolori del Titano.

Sofia Raffaeli è la nuova campionessa del mondo al cerchio. Con il punteggio di 34.850 ieri l'azzurra ha superato la ginnasta di casa Stiliana Nikolova (33.400) e la tedesca Darja Varfolomeev. Dopo il primo oro Sofia Raffaeli ha fatto il bis salendo sul gradino più alto del podio anche nell'esercizio con la palla con il punteggio di 34.900. Medaglia di bronzo anche per l'altra azzurra Milena Baldassarri terza con 32.400 dietro alla tedesca Darja Varfolomeev. In Bulgaria anche la sammarinese Matilde Tamagnini, la portacolori del Titano ha concluso le qualificazioni del cerchio in 74' posizione e quelle della palla in 79'.

Le "medagliate" Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri erano state intervistate da San Marino RTV in occasione della loro partecipazione alla San Marino Cup. Rivedi l'intervista.

