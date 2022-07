DIAMOND LEAGUE Duplantis vola a Stoccolma Il fuoriclasse svedese salta 6.16 nell'asta e stabilisce il nuovo primato mondiale all'aperto

Assente per infortunio Marcell Jacobs, ad illuminare la notte di Stoccolma è stata la stella di Armand Duplantis. Il fuoriclasse svedese ha superato l'asticella posizionata a 6 metri e 16 centimetri stabilendo il nuovo record del mondo all'aperto di salto con l'asta. Un risultato strepitoso del 22enne campione olimpico anche se non si tratta di un primato in assoluto. Lo stesso Duplantis, infatti, era stato capace di volare sopra ai 6 metri e 20 durante i Mondiali indoor di Belgrado. Altro risultato eccellente nella serata di Stoccolma, è stato quello di Alison Dos Santos nei 400 ostacoli. Il brasiliano firma un superbo 46 e 80, miglior prestazione mondiale stagionale ad appena 8 centesimi dal suo personale Impressionante la rimonta di Domnic Lobalu, 23 anni, atleta del Sud Sudan. Con il tempo complessivo di 7'29" e 48 ha regalato la medaglia d'oro al team degli atleti rifugiati. Da sottolineare anche la prestazione di Kristjan Ceh nel lancio del disco. Il campione sloveno è stato l'unico ad andare oltre la linea dei 70 metri. Duello a dir poco spettacolare nel giavellotto.

L'indiano Chopra ottiene il nuovo record nazionale con la misura di 89 e 94 ma è costretto a rimandare l'appuntamento con la prima vittoria in carriera in Diamond League. Il grenadiano Anderson Peters si prende il gradino più alto del podio con un superbo 90 e 31.

