PECHINO 2022 È arrivato l'inno di Pechino 2022

Un video di William Chan e Tia Ray, cantanti cinesi piuttosto popolari in patria, al quale partecipano i campioni del mondo di pattinaggio artistico Pang Quin e Tong Jian. I Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 hanno l'inno, rilasciato ufficialmente, Il titolo del brano, "Together" è piuttosto intuitivo, lo slogan "Insieme per un futuro condiviso" apre a contenuti all'insegna dei calorosi messaggi di benvenuto al mondo. Anche se queste Olimpiadi saranno vietate al pubblico straniero. Il Comitato Organizzatore, come già avvenne a Tokyo, ha informato il CIO che per le norme anti Covid sarà consentito solo ai cinesi assistere dal vivo alle gare. I Giochi sono in programma dal 4 al 20 febbraio 2022, dal 4 al 13 marzo toccherà alle Paralimpiadi.

