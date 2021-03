ATLETICA E' di Marcell Jacobs il primo oro azzurro Agli Europei Indoor l'italiano vince i 60, niente podio per Larissa Iapichino

Il primo oro italiano è un colpo di fulmine lungo 60 metri. Sono quelli della gloria per Marcell Jacobs che domina con il crono di 6''47 che è anche il nuovo record italiano, appena 5 centesimi dal primato europeo e secondo oro italiano della storia indoor in questa manifestazione. L'unico a riuscirci era stato Stefano Tilli, un ricordo lontanissimo datato 1983. Un trionfo e una mezza delusione, quella di Larissa Iapichino, quinta nella finale del lungo con 6,59. L'oro è andato all'ucraina Maryna Bekh-Romanchuk con 6,92, argento alla tedesca e campionessa mondiale Malaika Mihambo che ha saltato 6,88. Bronzo alla svedese Khaddi Sagna con 6,75, mentre l'altra azzurra in gara, Laura Strati, si è piazzata sesta con la misura di 6,57.

Oro impressionante per l’olandese Femke Bol che vince i 400 con 50.63. Seconda posizione per la polacca Justyna Swiety-Ersetic che correva in casa e bronzo alla britannica Jodie Williams. Davvero grande gara per lo spagnolo Oscar Hisilloss che resiste in un finale di sofferenza al rientro dei due olandesi Tony Van Diepen e Liemarvin Bonevacia. I 1500 donne sono della belga Vanderelst con una progressione stupefacente negli ultimi 300 metri. 4'18''44 il tempo davanti alla britannica Archer e alla tedesca Klein. Colpo di scena nel salto con l’asta femminile. La favoritissima Holly Bradshaw si ferma alla quota di 4.65 e deve accontentarsi di un bronzo. Seconda la slovena Tina Sutej e oro alla svizzera Angelica Moser con la misura di 4,75.

