È la gran sera delle staffette azzurre.

Sorprese e conferme, soprattutto tante emozioni. Arrivano in primis dalla pedana del Triplo donne con Yulimar Rojas che all'ultimo salto ha trovato il 15.08 decisivo. Un colpo d'ala per lei che ha perfino rischiato una precoce eliminazione: argento per l'ucraina Maryna Beck Romanchuk cui basta il 15 del primo salto e bronzo alla cubana Hernanzex 14,96. Lontane le italiane: Darya Derkach ottava, fuori dalle dieci Ottavia Cestonaro. Storico oro al Giappone, il primo di sempre nel Giavellotto con il 66,73 di Haruka Kitaguchi. Shericka Jackson sbaraglia la concorrenza vincendo i 200 donne in 21''41, record dei campionati, non del mondo. dietro di lei le americane Gabrielle Thomas e Sha'Carri Richardson rispettivamente seconda e terza; il Campione del Mondo dei 100 Noah Lyles bissa l'oro per una fantastica doppietta personale. È lui uomo più veloce del mondo. Dietro di lui spinge la new generation con Erriyon Knighton, diciannovenne statunitense e il Letsile Tebogo, 20 anni dal Botswana.

